Hanks hat am Montag in Berlin die Deutschlandpremiere seines neuen Thrillers "Inferno" begleitet. In der dritten Verfilmung eines Dan-Brown-Thrillers spielt er wiederum den Symbologen Robert Langdon, der mit messerscharfem Verstand und umfangreichem kulturhistorischem Wissen mysteriöse Machenschaften aufdeckt. Der Film startet in der Deutschschweiz am Donnerstag.