Ursprünglich sei sie nur für eine Episode engagiert worden, nun wurde ihre Rolle sogar erweitert: "Es ist ein grosser Schritt für mich", sagte die 29-jährige Tochter eines Schweizers und einer US-Amerikanerin der "Schweizer Illustrierten", die in der Schweiz mit ihrer Teilnahme bei "Music Star" bekannt wurde.

Die Ex-Freundin von Musiker Bligg kann allerdings noch nicht von der Schauspielerei leben, auch wenn sie schon an drei Filmen von Star James Franco mitarbeiten durfte. Ihre Brötchen verdient sich Masafret als Kellnerin und Nanny. Auch wenn die Umstände nicht einfach seien: "Ich habe hier meine Bestimmung gefunden."

Bereits 2007 lebte die Zürcherin für zwei Jahre in New York. Damals absolvierte sie Schauspielkurse am Lee Strasberg Theatre, wie der Filmdatenbank "IMDb" zu entnehmen ist. In der Schweiz sammelte Masafret auch Erfahrungen hinter der Kamera: Sie arbeitete drei Jahre lang für Condor Films in Zürich.