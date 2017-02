Kämpf - auch bekannt aus der SRF-Reihe "Experiment Schneuwly" - ist unter anderem Mitglied der "skurrilsten Boyband der Schweiz", den Gebirgspoeten. Sie sind Schöpfer des Welthits "Nationalrat Moser", in dem so schöne Verse stehen wie "wo me s Rivella nid vertreit und säute eine Grüessech seit/dert faht s Ussland aa". Ausserdem veröffentlichte Kämpf unter dem Alias Katto Mämpf 2011 den YouTube-Renner "Leider ohni Chleider".

Das SVP-Musical, so es denn zustande kommt, wird dagegen wohl keine Komödie werden: "Im Stück hat die SVP die Herrschaft über die Schweiz eingenommen", erläuterte Kämpf im Interview mit der "Jungfrau Zeitung".