Verfasst hat der heute 53-Jährige, der sich einst epische Duelle mit Pirmin Zurbriggen lieferte, den Krimi gemeinsam mit Autorin Michaela Grünig. Protagonist des Krimis ist laut der Website des Emons Verlags der Skirennfahrer Marc Gassmann, der bei der Lauberhornabfahrt nur knapp einem Mordanschlag entgeht. Im Fall ermittelt die Polizistin Andrea, die ausgerechnet Gassmanns Exfreundin ist.

Neu-Autor Girardelli und seine Co-Autorin feiern die Vernissage in St. Moritz, anlässlich der WM, der Krimi erscheint am 13. Februar in den Läden. Girardelli, gebürtiger Österreicher mit luxemburgischem Pass, lebt seit Jahren mit seiner Familie in der Schweiz.