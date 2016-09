"Ich würde mir nie verzeihen, wenn meinem Neffen etwas passiert. Er ist so unschuldig. Genauso wie 'die anderen'", schrieb die Sportlerin am Dienstag auf Facebook.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder tödliche Schüsse von US-Polizisten auf Schwarze gegeben, was die Protestbewegung "Black Live Matters" in Gang setzte, die auch Williams unterstützt.

"Wie Dr. Martin Luther King sagte: 'Es wird die Zeit kommen, in der Schweigen Verrat ist'. Ich werde nicht schweigen", schrieb die ehemalige Nummer Eins der Weltrangliste weiter in ihrem Facebook-Beitrag.