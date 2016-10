Beide dokumentierten den kostbaren Moment auf Instagram. "Memories forever!!! #thelochtes #LA" kommentierte recht nüchtern der 32-jährige Rekordschwimmer. "Speechless. Absolutely beautiful. So in love with YOU. ❤" hiess es etwas begeisterter von Seiten der 25-Jährigen.

Seine Eltern hätten zu Bedenken gegeben, ob es nicht etwas gar früh sei für eine feste Bindung, erzählte der Schwimmer gegenüber "USA Today". Er aber fühle sich seiner Verlobten besonders verbunden, weil sie ihm bei seinem Falschaussage-Skandal stets beiseite gestanden sei.

Lochte und ein paar Kollegen hatten während den Olympischen Spielen in Rio nach einer Schlägerei angegeben, sie seien überfallen worden. Das stellte sich aber als Schutzbehauptung heraus.