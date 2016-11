Und dann jeden Abend in einem anderen Bett zu schlafen - das sei auch nicht sehr angenehm, sagte die 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Kaas will kommendes Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz 15 Konzerte geben. Dabei stellt sie ihr neues Album vor. Es heisst "Patricia Kaas" und enthält ausschliesslich französische Chansons. Sie habe mehrere Ideen für den Titel gehabt und am Ende befunden: "Das war der Titel, der am besten dazu passte."