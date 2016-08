Oft werde nach dem Motto "Copy and Paste" gearbeitet, sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Die nehmen sich dort und hier was - und denken nicht daran, was an ihrem Gedanken wirklich interessant sein könnte."

Für ihn sei es unverständlich, dass Leute Kunst machen wollten, ohne dabei kreativ zu sein. Er selbst will es anders machen. An diesem Freitag erscheint sein neues Album "Das Bisschen Was Wir Sind".