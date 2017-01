Er wünschte, er hätte Reynolds persönlich für ihre wunderbare Arbeit danken können, sagte der Kanadier. Sie sei ein grosse Inspiration für das ganze Team gewesen.

Reynolds war vorige Woche im Alter von 84 Jahren gestorben, einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher. Zusammen mit dem Tänzer und Schauspieler Gene Kelly hatte Reynolds 1952 die Hauptrolle in dem berühmten Film-Musical "Singin' in the Rain". In der nostalgischen Musik-Romanze "La La Land" spielen Gosling und Emma Stone ein junges tanzendes Paar in Los Angeles.