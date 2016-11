Statt seinem 33-jährigen Freund die Frage der Fragen zu stellen, habe er gestammelt "Ich habe da etwas für dich" und Yosef die Metallbox mit dem Ring hingehalten, berichtete Martin laut verschiedenen Medien in der Talkshow von Ellen DeGeneres am Mittwoch. Schliesslich kam der Antrag doch noch über die Lippen des Sängers, der in der Sendung auch einen eigenen Verlobungsring in die Kamera hielt.

Yosef ist ein syrisch-kurdisch-schwedischer Konzeptkünstler, kennengelernt haben sich die beiden erst vor einem knappen Jahr. Ricky Martin ist bereits Vater von Zwillingen, die er von einer Leihmutter austragen liess.