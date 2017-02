"Das Schlimmste, was Trump gemacht hat, dass er zwei Wörter zu einem gemacht hat - Flüchtling und Terrorist", sagte Gere am Freitag vor Journalisten in Berlin. Früher seien Flüchtlinge in den USA Menschen gewesen, denen man habe helfen wollen. Heute hätten viele Leute Angst vor ihnen.

"Es ist das grösste Verbrechen, diese beiden Begriffe zu verschmelzen", sagte er. In dem Film vom Regisseur Oren Moverman geht es um zwei Ehepaare, deren Kinder für ein schreckliches Verbrechen verantwortlich sind.

Zum Auftakt der Berlinale am Donnerstagabend hiess es auf dem roten Teppich vor allem eins: zittern. Mit nackten Schultern und tiefen Ausschnitten passten viele Outfits der Stars mehr zu den Palmen von Cannes als zu den bitteren Minusgraden des Berliner Winters.