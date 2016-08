An manchen Tagen nimmt sich der 40-Jährige nicht einmal Zeit zum essen, an anderen probiert er sich dafür durch die ganze Küche und isst "Saucen, Fonds, Gemüse, Fleisch. Alles durcheinander". Hat er frei, so jettet René Schudel zu seinen Bekannten in Hamburg, München Barcelona oder Amsterdam. "Dann setze ich mich in ein Restaurant und lasse mir mein Menü schmecken."

Eine geschenkte Woche, braucht er nicht. "Ich habe nichts nach- oder vorzuholen", sagte der alleinstehende Koch im Interview mit der "Schweizer Familie". Er sei jeden morgen dankbar, gesund aufstehen zu dürfen. Insofern sei für ihn ohnehin "jede Woche ein Geschenk".