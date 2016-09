Der Kampf gegen Drogen sei ein "monumentaler Fehlschlag", heisst es in dem am Donnerstag (Ortszeit) von der Tageszeitung "New York Times" verbreiteten Video. Die seit den 1980er Jahren gültigen strengen Anti-Drogen-Gesetze zielten besonders auf Minderheiten ab. "Junge Männer wie ich, die Kohle rangeschafft haben, wurden zu den einzigen Bösewichten, und Abhängigen fehlt das moralische Rückgrat", sagte der Ehemann von Superstar Beyoncé.