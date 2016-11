Domingo steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne. Er hätte selbst nie mit einer so langen Karriere gerechnet. "Zu Beginn hat man ja noch gar keine Ahnung. Die Tage, die Monate, die Jahre, die Jahrzehnte sind so schnell vergangen - ohne das ganz zu realisieren", sagte der Spanier der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Musik sei sein ganzes Leben und das seiner Familie.

Der 75-Jährige steht zur Zeit in Wien als Bösewicht in Verdis "Macbeth" auf der Bühne. Das neueste Projekt des Sängers, Dirigenten und Opernhausdirektors wird die Gross-Inszenierung von Verdis "Aida" in verschiedenen Stadien. Die Tour startet im kommenden Jahr in Deutschland.