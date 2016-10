"Ich bin ein sehr organisierter Mensch und hasse Unordnung", sagte der 45-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Abwasch stehe nicht einmal fünf Minuten herum. "Eine unaufgeräumte Wohnung ertrage ich auch nicht lange", so Bleibtreu weiter. "Und dreckige Autos hasse ich wie die Pest. Da muss immer alles schön sauber sein. Selbst der Aschenbecher."

Das liege wahrscheinlich daran, dass er in relativ chaotischen Umständen gross geworden sei, erklärte Bleibtreu. "Das Leben in meiner Kindheit war nicht gerade geordnet. Ich habe sehr früh so einen Ordnungs-Tick entwickelt."