Ein Mann in Bauarbeiterkluft hatte die Plakette auf dem berühmten Trottoir am Mittwoch mit einem Vorschlaghammer zertrümmert. Das Internetportal "Deadline.com" stellte ein Video von dem Vorfall ins Netz. Die Handelskammer von Hollywood, die den "Walk of Fame" betreibt, kündigte an, den Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump war 2007 für seine Fernsehsendungen ausgezeichnet worden. Seine Plakette befindet sich in einem Strassenblock vor dem Hollywood & Highland Center, in dem unter anderem die Oscar-Show stattfindet.

Schon wenige Stunden nach dem Vorfall rückte am Mittwoch der Reparaturdienst an. Der Stern werde nach der Ausbesserung mehrere Tage mit einer Plane abgedeckt, bevor er wieder begehbar sei, teilte die Handelskammer mit. Der "Walk of Fame" ehrt Verdienste im Showgeschäft. Er läuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.