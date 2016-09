Das Foto stammt von einem Auftritt Burris an der Peter Lindbergh-Ausstellung "A Different Vision On Fashion Photography" in Rotterdam. Dazu schrieb der 40-jährige Weltstar: "Was für ein Auftritt der unglaublichen Nina Burri."

Nina Burri hat einen besonderen Bezug zu dem deutschen Fotografen Peter Lindbergh. Er fotografierte die 39-Jährige einst, inspiriert von den Szenerie der 20er Jahre in Berlin, für das Magazin "Vogue".