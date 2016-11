"Ich bin so glücklich, das nun endlich bekanntzugeben", schrieb die 16-Jährige auf Twitter. Auf YouTube können Fans den Song kostenlos anhören. Mutter Tish Cyrus gratulierte ihrer jüngsten Tochter auf Instagram mit den Worten "Du hast im letzten Jahr so hart gearbeitet, und das sieht man! Ich bin so stolz auf dich, Noie!"

Noah Cyrus war bereits in kleineren Rollen in Filmen und Serien zu sehen. So war sie unter anderem bis 2010 in der Walt-Disney-Serie "Hannah Montana" aufgetreten, in der ihre grosse Schwester Miley jahrelang die Hauptrolle spielte.