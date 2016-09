Aber zum Glück hegt Hunziker auch grosse Gefühle für Ehemann Tomaso Trussardi. Mit ihm geniesst die 39-Jährige allerdings lieber ein schönes Dinner statt über Frauenrechte zu diskutieren. Was ihr lieb ist und wen sie bewundert, verriet die dreifache Mutter der Frauenzeitschrift "annabelle".

Dabei liess die gebürtige Bernerin durchblicken, dass ihr das Schweizerische trotz der vielen Jahre, die sie schon in Italien lebt, am Herzen liegt: So möchte die Moderatorin etwa gerne Jodeln können. Zudem liegt im Kühlschrank der Käsebotschafterin natürlich immer ein Stück Emmentaler bereit.