"Die Besonderheit wird ja von aussen herangetragen. Mir ging das eher auf die Nerven, so herausgehoben zu werden aufgrund einer Tatsache, für die ich nichts konnte", sagte der 54-Jährige der "Süddeutschen Zeitung".

Die angebliche Besonderheit, als Kind eines bekannten Politikers aufzuwachsen, sei auch überbewertet. "Wäre ich in eine andere Umgebung hineingeboren, wäre ich letztlich genauso geworden."

Brandt hat ein Buch ("Raumpatrouille") über seine Kindheit in Bonn geschrieben, das jetzt erschienen ist. Darin spielt der berühmte Vater eher eine Nebenrolle: "Es ist ja kein Buch über meinen Vater." Es gehe um kindliche Wahrnehmung - "und in der kommt in meinem Fall unter anderem Willy Brandt vor".