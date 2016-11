Und überhaupt: "Die Rolle passt ganz gut zu mir." Auch er möge keinen Streit und "versuche immer, die Sache zu klären". Ein ruhiger Typ sei er deswegen aber noch lange nicht, verriet der 22-Jährige "20 Minuten" weiter. "Ich bin immer ein bisschen am Zappeln."

Um seine Ziele zu erreichen, könnte ihm seine Unstetigkeit auf jeden Fall dienlich sein. "Ich will weiterkommen", so der ehrgeizige Sänger. "Ich will mehr Länder erreichen als Österreich, Deutschland und die Schweiz."