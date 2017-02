Ab April ist Lauriane Sallin nur noch auf dem Papier Miss Schweiz. Seit Montag lebt sie wieder ihren Alltag und studiert Französisch, Archäologie und Kunstgeschichte. "Ich freue mich, dass es wieder los geht. Das Zwischenjahr als Miss Schweiz war für mich eine Bestätigung, dass Studieren der richtige Weg für mich ist", sagte die Freiburgerin im Gespräch mit 20.min.ch.

Ihr Traum sei es, später als Archäologin zu arbeiten, betont Sallin. "Vielleicht mache ich sogar einen Doktortitel. Aber ich plane Schritt für Schritt." Was ihr der Job als Miss Schweiz gebracht habe? Viel, sagt die 23-Jährige. "Gerade in Sachen Kommunikation konnte ich in diesem Jahr sehr profitieren."

Weil die neue Miss Schweiz erst 2018 gewählt wird, trägt Sallin den Titel bis dahin. Fest angestellt bei der Miss-Schweiz-Organisation ist sie ab Ende März aber nicht mehr. Dann sei sie gewissermassen nur noch "Freelance Miss Schweiz". Immerhin kann sie das Krönchen bis Anfang 2018 behalten und dann an die neue Miss Schweiz übergeben.

Privates gibt Sallin kaum bekannt, nur das: "Ich bin immer noch Single."