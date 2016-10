Die Ammerswilerin hätte gerne den gut gebauten Janosch Nietlisbach (28). Am liebsten gleich, damit sie schnell nach Hause könnte. Denn Janine Erne (31) hat beim «Bachelor»-Dreh in Asien Sehnsucht nach ihren beiden Kindern: «Janosch ist sicher ein toller Mann. Aber ich bin schon so lange weg von zu Hause – und ich vermisse die Kinder!»

Das «herzige Mami» (so Janosch) spielte in der aktuellen «Bachelor»-Folge auf 3+ nur eine Nebenrolle. Sie kam dem Mann ihrer Begierde nie richtig nah: kein Knutschen, kein Küssen, kein ... Am Schluss sagte Janine Erne: «Ich hoffe natürlich nicht, dass ich eine schwarze Rose bekomme. Aber das wäre diese Woche gut möglich, weil ich kaum die Möglichkeit hatte, mich zu zeigen, ihn von mir zu überzeugen.»

Ihre Sorgen waren unbegründet. Janine bleibt im Rennen um den Traummann – und ihre Kinder müssen warten. «Diese Rose geht an eine Frau, die mich beim Crossfit total überzeugt hat», sagte Janosch, als der Janine die letzte rote Rose überreichte. Offensichtlich ist die Pharmaassistentin dem Zuger Fitnesstrainer sportlich genug. Er hatte seine 14 Kandidatinnen mit einem Spezialtraining getestet.