"Ich habe im Theater angefangen und das fühlt sich auch nach Theater an", so die 49-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe diese Art Sprache vermisst, im Fernsehen hat man nicht sehr oft eine solche Gelegenheit."

Auch in der Neuauflage der Serie, die am Freitag im Streamingdienst Netflix startet, spielt Graham die impulsive Lorelai, die für ihre Tochter Rory mehr Freundin als Mutter ist. Auch Schauspielerin Alexis Bledel - sie spielt Rory - lobt die Dialoge, die sich Autorin Amy Sherman-Palladino ausgedacht hat: "Es geht in der Serie vor allem um die Sprache. Mit einem solchen Text arbeiten zu dürfen, ist als Schauspieler das Beste."

Das Serien-Revival mit dem Titel "Gilmore Girls: A Year in the Life" kommt neun Jahre nach dem Ende der Originalserie heraus. Diese wirkt auch bei den Darstellerinnen nach, so Graham: "Wenn ich zufällig im Fernsehen auf eine Wiederholung einer alten Folge stosse, kann ich den Dialog fast komplett mitsprechen. Den hat man irgendwann in sich."