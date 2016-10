Und dies nach wie vor sehr erfolgreich: Ein knappes Jahr, nachdem er seine Appenzeller Firma Meteomedia nach 22 Jahren an Engländer verkauft hatte, gründete er 2014 mit 20 000 Franken Startkapital die Kachelmann GmbH. Mit dieser Firma produziert er Wettervorhersagen und steht dafür oft auch gleich selber für seinen Youtube-Kanal «Kachelmannwetter» vor der Kamera. Rund 31 000 folgen seinen Vorhersagen auf Twitter und 7500 Abonnenten kann der Familienvater auf Youtube verzeichnen. Geld verdient er mit Werbung und dem Verkauf von Wetterformaten an Online-Portale wie unter anderem an www.kantonsnews.ch.

Überhaupt nicht vorstellen kann er sich, zur ARD zurückzukehren, denn «die ARD hat sich nie mehr gemeldet», sagt Kachelmann gegenüber dem «Stern». Nach dem Freispruch sei er auf den Sender zugegangen, weil er noch «drei oder vier Wettersendungen gestalten» wollte. «Aber beim Sender hiess es damals wörtlich: ’Wir müssen uns überlegen, was die Leute sich vorstellen, wenn die Sie im Fernsehen sehen.’» Und sollten in den kommenden Wochen oder Monaten tatsächlich Angebote von anderen Sendern kommen, so will der Wetter-Experte sich «erst dann in Ruhe Gedanken machen», sagt er zu dieser Zeitung.