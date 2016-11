Sie habe Trump erklärt, dass er den Inhalt ihrer Sendung nicht bestimme, sagte Kelly in einem am Mittwoch (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des Konkurrenten CNN. "Du bist eine Schande. Du solltest dich schämen", habe er ihr daraufhin gesagt und hinzugefügt: "Fast hätte ich mein wunderschönes Twitter-Konto auf dich gehetzt. Vielleicht mache ich das noch."

Drei Tage später moderierte Kelly eine Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber im Vorwahlkampf. Dort fragte sie Trump nach beleidigenden Äusserungen, die er über Frauen gemacht hatte. Er sagte, er könne auch weniger nett zu ihr sein als bisher. Später deutete Trump an, Kelly habe menstruiert und sei deswegen aggressiv gewesen.

Sie habe danach viele Drohungen aus Trumps Umfeld erhalten und daher persönliche Sicherheitskräfte eingestellt, erzählte Kelly weiter. Unter anderem habe Trumps Anwalt einen Tweet weiterverbreitet, in dem es über Kelly geheissen habe: "Lasst uns sie ausweiden." Von diesen Erfahrungen berichtet die Moderatorin auch in einem Buch, das am Dienstag erschienen ist.