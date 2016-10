Eine Frau mit einem passenden Hinterteil dürfte allerdings schwer zu finden sein, scherzt "The New York Post". Unterdessen ermitteln Kims Sicherheitsleute auch intern, da der Überfall in der Nacht auf Montag nach einem Insider-Job aussah.

Mächtige Hilfe kommt aus dem Elysée-Palast: François Hollande soll sich persönlich dafür einsetzen, dass die fünf maskierten Räuber so schnell wie möglich gefasst werden. Auch will er laut "New York Post" dafür sorgen, dass die Sicherheitsmassnahmen bei den nächsten Paris-Besuchen der Familie Kardashian-West verstärkt werden.