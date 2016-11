Wobei Luca Schneider seinerzeit an seinem Glück zweifelte. "Diese schöne Frau" habe ihn im Ausgang angesprochen, "weil sie meinte, ich sei ihr nachgelaufen", erinnert sich der 28-jährige Art Director in der "GlücksPost". Sie hätten zwar kurze Zeit später Nummern ausgetauscht - "allerdings dachte ich nicht, dass wir uns wiedersehen".

Doch "wenn mir jemand wie Luca richtig gefällt, dann bin ich schon offensiv", erzählt die 30-jährige Sängerin und Musicaldarstellerin weiter. So habe sie ihm noch am nächsten Tag eine SMS geschrieben, worauf sie sich zum ersten Date verabredeten. "Das Treffen machte uns beiden klar: Wir gehören zusammen", so Schneider.