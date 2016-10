In einem Interview mit der "Coopzeitung" sprach die 37-Jährige über ihre zweite Karriere, jene als Solokünstlerin. "Für mich bedeutet Künstlerin zu sein, etwas zu tun, wovor man sich fürchtet. Ich fürchtete mich vor einer Solokarriere, also habe ich es getan!" Nach Shows in England spielt die Bernerin ihre akustischen Konzerte in den kommenden Tagen in den USA. Danach stehen Auftritte in der Schweiz auf dem Programm.

Mit 18 Jahren spielte Jaël, die seit ihrer Heirat vor vier Jahren Rahel Malli heisst, zum ersten Mal mit Lunik, es folgte ein kometenhafter Aufstieg der Schweizer Pop-Band. Im Sommer 2013 gaben Lunik nach 15 gemeinsamen Bandjahren ihre Auflösung bekannt. Jaël veröffentlichte im Herbst 2015 ihr erstes Solo-Album "Shuffle the Cards".