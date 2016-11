Umsetzen will die Idee ein Team aus Computerspiele-Entwicklern im deutschen Augsburg. Auch auf Spencers Website wurde auf das Spiel in pixeliger Grafik, die an Automaten aus Spielhallen der 1980er Jahre erinnert, aufmerksam gemacht. Inhaltlich dreht es sich um die Abenteuer von Spencer und Hill, die in den 60er und 70er Jahren als Filmpartner in Spaghetti-Western berühmt wurden. Spencer - eigentlich Carlo Pedersoli - starb im Juni im Alter von 86 Jahren, Hill ist heute 77 Jahre alt.