Das sagte Homer Murray dem Online-Magazin "Eater". Anders als zunächst angekündigt finde die zweitägige Eröffnung aber nicht öffentlich, sondern nur im privaten Kreis eingeladener Gäste statt.

Murray, der in Filmen wie "Ghostbusters", "Groundhog Day", "Grand Budapest Hotel" und zuletzt in "Rock the Kasbah" mitspielte, stand schon häufiger hinterm Tresen. 2010 besipielsweise schenkte er während des Festivals SXSW in Texas Tequila und Whiskey aus.