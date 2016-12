"Sehr, sehr lange" sei sie ja in der "Vollweib-Falle" gesessen, sagte Schöneberger in einem Interview im eigenen Frauenmagazin "Barbara". "Dann war ich ja auch sehr viel aus dem militärischen Bereich: die Stimmungskanone, der Atombusen, die Allzweckwaffe, der Kracher, der Knaller und so." Das habe sie nun langsam hinter sich.

Neuerdings - Schöneberger zeigt sich seit einiger Zeit auf dem roten Teppich sichtlich erschlankt - sei sie ja jetzt die "sportliche abgemagerte Ziege". Vor Kurzem habe jemand zu ihr gesagt: "Dünn sind Sie geworden. Ekelhaft". Auch diesen Kommentar stecke sie mit einem Lachen weg, so die Moderatorin.