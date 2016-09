Die Nachricht versah der 38-Jährige mit einem Foto, das vier Schuhe in verschiedenen Grössen und den Schriftzug "Und dann waren es vier" zeigt. McLean und seine Frau Rochelle haben bereits eine gemeinsame Tochter.

Mit dem erneuten Nachwuchs im Haus McLean steigt die Zahl der Backstreet Boys-Kinder auf insgesamt acht: McLeans vier Bandkollegen haben jeweils ein oder zwei Kinder. Zuletzt wurde Nick Carter im April diesen Jahres Vater eines Sohns.

Die Boygroup wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und hat sich seitdem nie aufgelöst. Ihr bislang letztes Album "In A World Like This" wurde 2013 veröffentlicht.