Durch den einen oder anderen Gedanken entgleise man, sagte der 85-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.. "Das Malen stellt einen wieder auf das normale Gleis." Ihn persönlich bringe die Beschäftigung von dem Problem weg und wenn ich er das Bild fertig habe, "ist das wie ein Punkt hinter einem Satz".

Allroundtalent Mueller-Stahl, vor allem bekannt als vielfach ausgezeichneter Schauspieler, macht sich zunehmend auch als Maler einen Namen. In den kommenden Wochen stellt er einen Teil seiner Werke in einer Galerie in Werl aus.