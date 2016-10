"Jules und ich sind so glücklich zusammen, dass wir glatt vergessen haben, zu heiraten", erklärt die 1,80 Meter grosse, aparte Brünette. Dass sie im Moment wegen dem Bäuchlein als Model nicht gebucht wird, ist für sie "absolut kein Ding". Es gebe viele andere Dinge zu tun.

Ein zweites Kind im Hause Manser/Jules war zu erwarten gewesen, denn die frisch gebackene Mutter schwärmte nach der ersten Geburt in den höchsten Tönen: "Das ist das grösste Abenteuer, das ich je in meinem Leben gehabt habe. Wirklich, es ist das Schönste. Ich würde es jedem empfehlen", sagte das Model in der SRF-Sendung "Glanz & Gloria".