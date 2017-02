"Woohoo, we dit it again", schrieb Jansen und veröffentlichte zur frohen Nachricht ein Foto mit drei Kinderhänden. Gemeinsam mit ihrem Mann hat die frühere SRF-Moderatorin bereits einen fünfjährigen Sohn und eine dreijährige Tochter.

Jansen wurde schweizweit als Moderatorin der Kuppelsendung "Joya rennt" bekannt, später moderierte sie unter anderem "Music Star" und "Die grössten Schweizer Talente". Sie betreibt den Blog "Any Working Mom".