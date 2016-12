Es springt sogar noch mehr heraus: "Während wir in der tiefen, nassen Erde wühlen, haben wir ganz sicher Zeit zum Schwatzen", bewirbt sich die 41-Jährige in einem Video auf "srf.ch".

Die Nachrichtensprecherin tritt damit in die Fussstapfen von Kolleginnen und Kollegen wie Sven Epiney, Eva Wannemacher oder Arthur Honegger, die in den vergangenen Tagen ebenfalls an der Aktion teilnahmen. Epiney beispielsweise will gegen eine saftige Spende bis zu vier Personen persönlich durch den Backstage-Bereich des Fernsehens führen und danach zu einem Go-Kart-Rennen begleiten.