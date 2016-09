Seit der Verhaftung des Paars am 4. November 2014 sitzt der Beschuldigte in Haft, mittlerweile im vorzeitigen Strafvollzug. Im Gefängnis wird er vorderhand auch bleiben: Das Gericht verurteilte ihn im abgekürzten Verfahren zu 42 Monaten Freiheitsentzug und einer Busse von 1200 Franken. Zudem hat der Mann eine frühere bedingt ausgesprochene Geldstrafe nun zu zahlen.

Der 30-jährige Schweizer anerkannte sämtliche Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft: Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache Zechprellerei und weitere Delikte. Anklage und Verteidigung waren sich auch über den Strafantrag einig.

In der Befragung gab der Beschuldigte Einblick in die Hintergründe der Vorgänge, die in der tödlichen Tragödie gipfelten. Der gelernte Verkäufer fühlte sich von seiner Frau immer stärker unter Druck gesetzt. Die später von der Gerichtspsychiatrie diagnostizierte Persönlichkeitsstörung der jungen Frau - namentlich deren instabiler Realitätsbezug - habe zunehmend auch auf ihn übergegriffen.