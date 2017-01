Mittlerweile wurde Kuster der Zürcher Staatsanwaltschaft überführt und befindet sich in Untersuchungshaft. Damit beginnt die Aufklärung darüber, was seit seinem Verschwinden am 23. Juni passierte. Kuster kehrte damals nicht aus einem eintägigen, unbegleiteten Hafturlaub ins Zürcher Gefängnis Pöschwies zurück. Eine Woche später wurde ein 43-jähriger IT-Fachmann tot bei der Altenhofstrasse im Zürcher Seefeld gefunden. Darüber wie das Opfer getötet wurde, schwieg sich Staatsanwalt Kaegi auch gestern aus. Augenzeugen berichteten damals von Messerstichen. Die Polizei fand in der Nähe des Bahnhof Tiefenbrunnens in der Folge der Spurenauswertung Hinweise auf den flüchtigen Tobias Kuster. Im Anschluss wurde dieser national und international zur Fahndung ausgeschrieben.

Ob der getötete Schweizer und Kuster sich gekannt haben oder ob er ein Zufallsopfer war, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Auch über den Tathergang und das mögliche Motiv konnte Staatsanwalt Kaegi gestern keine Auskunft geben.

Gefährlichkeit neu einschätzen

Dass Kuster während eines Hafturlaubs rückfällig wurde und gar ein Tötungsdelikt verübte, sorgte in der Vergangenheit für Kritik an der Justizdirektion. Die an der Medienkonferenz anwesende Regierungsrätin und Justizdirektorin des Kantons Zürich, Jacqueline Fehr (SP) sagte: «Kuster bekam Hafturlaub, weil er als nicht gefährlich eingeschätzt wurde.» Sie verwies darauf, dass Hafturlaub ein gesetzlicher Auftrag sei. Weiter habe es zum damaligen Zeitpunkt aufgrund von Kusters Verhalten keine schwerwiegenden Gründe gegeben, die gegen diesen Urlaub gesprochen hätten.

Bereits im April vergangenen Jahres hatte Kuster einen ersten begleiteten Hafturlaub. Bis zur Flucht am 23. Juni folgte noch eine zweiter Urlaub. Weder die Fachpersonen, die Kuster während seiner Haft betreuten, noch seine Angehörigen hätten Anzeichen wahrgenommen, die auf seine Gefährlichkeit hingewiesen hätten, so Fehr weiter.

Staatsanwalt Kaegi ergänzte, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt Kusters Gefährlichkeit im Rahmen eines Gerichtsgutachtens eingeschätzt worden sei. «Im Rahmen des jetzigen Verfahrens wird Kusters Gefährlichkeit neu eingeschätzt», sagte Kaegi.

Cybercrime-Abteilung ausbauen

Regierungsrätin Fehr erklärte am Mittwochnachmittag vor den Medien, sie sei über die Verhaftung Kusters erleichtert. Vor allem für die Angehörigen der Opfer könne die schrittweise Klärung des Falls helfen, die Tat einordnen zu können. Lob gab es für die am Fall beteiligte Kantonspolizei Zürich und Bern. Zudem verwies Fehr auf das Thema Cybercrime: «Fast alle Verbrechen hinterlassen Spuren im Internet.» Deswegen setzt sich die Zürcher Regierung für den Ausbau dieses Polizeibereichs ein.