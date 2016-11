Bei der An’Nur-Moschee ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Kantonspolizei bestätigt, dass sie deswegen ausrückte. Grund sind laut einem Insider Differenzen zwischen zwei Mitgliedern des Moscheevereins. Ein weiteres Mitglied habe die Polizei alarmiert. Gemäss der Quelle zeichnet sich ein Machtkampf innerhalb der Moschee ab; der Vorstand solle bald neu besetzt werden. Ein weiterer möglicher Grund könnte eine Plakataktion sein, mit der zu Spenden für die An’Nur-Moschee aufgerufen wurde.

Werbespot für umstrittene Moschee

«Wir sind eine Gemeinschaft von Gläubigen, die in der Umgebung wohnen und die Religion in einem friedlichen, geselligen Rahmen praktizieren.» So beschreiben sich die Urheber des Aushangs, in dem sie zum Spenden für die An’Nur-Moschee aufrufen. Die Plakate klebten am Dienstag an diversen Litfasssäulen in der Stadt und landeten auch in Briefkästen.