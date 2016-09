Am Donnerstag letzter Woche trat Roman Burger, Regionalleiter der Unia Zürich-Schaffhausen, zurück. Der Druck war offenbar zu gross geworden, nachdem Vorwürfe von sexueller Belästigung laut geworden waren. Und er wird nicht kleiner. Immer mehr interne Informationen dringen an die Öffentlichkeit. Seit Burger weg ist, trauen sich die Mitarbeitenden, ihrem Ex-Chef Saures zu geben. Dies zeigt sich in der heutigen Ausgabe der «Die Wochenzeitung» (WoZ). Dort erzählen sie ihre Version, wie es zu dessen Abgang gekommen ist. Und diese geht so:

Wie alles begann...

Vor eineinhalb Jahren wandte sich eine Unia-Mitarbeiterin im Vertrauen an ihre Vorgesetzte. Sie hatte in einem SMS-Austausch mit Burger, der sich über Wochen hinzog, Nachrichten erhalten, die sie als sexuelle Belästigung empfand. Daraufhin passierte erst mal für sehr lange nichts. Nicht ohne Grund: Laut der WoZ hatte die Vorgesetzte damals eine Affäre mit dem umtriebigen Unia-Regionalleiter.

Im April dieses Jahres bricht das interne Stillschweigen, nachdem eine andere Angestellte auspackt. Sie hatte von der SMS-Geschichte Wind bekommen und erzählte daraufhin, wie sie sich eines Abends im Ausgang von Roman Burger körperlich sexuell belästigt gefühlt habe. Damals war sie erst drei Wochen bei der Unia und Mitte zwanzig.

Burger war intern schon lange als Frauenheld bekannt: «Es gab immer wieder Gerüchte, Roman Burger habe Affären mit dieser und jener Mitarbeiterin», sagt eine Gewerkschaftssekretärin gegenüber der WoZ. Die Gerüchte sollen bis zur regionalen Geschäftsleitung vorgedrungen sein. Diese habe «das aber als Privatsache heruntergespielt.» Eine andere Unia-Angestellte: «Bei der Geschäftsleitung war der Tenor: So was geschieht doch immer mal wieder, tut nicht so bieder.»