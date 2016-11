An einer Medienkonferenz in London kündigte Williams am Montag seine Europa-Tournée an. Geplant sind 29 Shows in 18 Ländern. Als Special Guest wird Erasure in Zürich das Vorkonzert bestreiten.

Ebenfalls am heutigen Montag erhält Robbie Williams an einer Sonderveranstaltung im Troxy in London den renommierten BRITs Icon Award. Frühere Preisträger waren beispielsweise Elton John und David Bowie. Dieser Preis geht an Künstlerinnen und Künstler, die durch ihre Texte, ihre Kreationen und ihre Performances herausstechen und deren Erfolg zum Ansehen der britischen Kultur beiträgt.

Bisher hat Robbie Williams elf Mal hintereinander ein Album auf Rang 1 in Grossbritannien platziert. Zuvor hatte dies als Einziger Elvis Presley geschafft.

Bei der Vorstellung seiner neuen CD "The Heavy Entertainment Show" liess sich der britische Musiker von Guy Chambers, John Grant, Rufus Wainwright, Brandon Flowers/The Killers, Ed Sheeran und Stuart Price begleiten.