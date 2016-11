Am Dienstagmorgen ist es in der Winterthurer An'nur-Moschee zu einer Razzia gekommen. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen vier Personen aus dem Umfeld der An'Nur Moschee eröffnet. Eine der beschuldigten Personen, der Prediger der Moschee, soll zum Mord an Muslimen aufgerufen haben.

Vier weitere wurden von der Kantonspolizei wegen Verdacht auf Verstösse gegen das Ausländergesetz verhaftet. Wie es mit der Moschee weitergeht und wie gegen Radikalisierung vorgegangen werden soll, erklärt Muris Begovic von der Vereinigung für Islamische Organisationen in Zürich (VIOZ) im Interview.

Herr Begovic, die An'nur-Moschee ist Mitglied der VIOZ. Haben Sie von dem mutmasslichen radikalen Imam gewusst?

Muris Begovic: Nein, diese Person ist uns nicht bekannt. Ich kann allerdings nicht sagen, ob sie möglicherweise in anderen Kreisen als Bekanntheit gilt. Ich habe diesen Namen heute zum ersten Mal gehört.

Aber die Moschee ist doch in Ihrer Vereinigung, da wissen Sie doch sicher, wer dort predigt?

Wir mischen uns nicht direkt in die internen Angelegenheiten der verschiedenen Organisationen in der VIOZ ein. Wir bieten ihnen Unterstützung bei Fragen an. Wir schreiben ihnen aber nicht vor, welche Personen sie in ihren Räumlichkeiten beschäftigen dürfen und welche nicht. Die An'nur-Moschee ist Mitglied in unserem Verbund, doch sie sind uns keine Rechenschaft darüber schuldig, wen sie in ihrer Moschee anstellen.

Bei welchen Fragen unterstützen Sie die Moscheen ihres Verbands?

Wir können den Organisationen zum Beispiel bei der Auswahl eines Imams helfen. Wir verfügen über Informationen und Kontakte ins Ausland. So können wir den zum Teil kleinen Organisationen helfen, den Hintergrund verschiedener Imame besser in Erfahrung zu bringen. Radikale Imame können dann im vornherein aussortiert werden.