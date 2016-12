Die zuständige Stadträtin Claudia Nielsen (SP) sagt der «Schweiz am Sonntag»: «Diese Rechtskurve steht dem Grundsatz, dass so wenige Menschen wie möglich und diese mit so wenig Lärm wie möglich belastet werden sollen, diametral entgegen.» Bereits letzte Woche zeigte sich der Stadtrat in seiner Vernehmlassungsantwort «sehr irritiert» über die überraschende Konzeptänderung: Die Interessensabwägung zwischen den Interessen der Luftwaffe und jenen der Anwohner sei unter Ausschluss der Betroffenen vorgenommen worden. In den Präsentationen des Bazl sei dieser Punkt nicht transparent erwähnt worden.

«Leuchtet nicht ein»

Bazl-Sprecherin Nicole Räz räumt ein, dass man die «Lage dieser über die Stadt führenden Route in der Öffentlichkeit nicht begründet hat». Das habe man bei anderen Routen auch nicht getan. Bei jeder Route spielten verschiedene Faktoren eine Rolle, in diesem Fall der Betrieb von Emmen, der aus Sicherheitsgründen zwingend berücksichtigt werden müsse. Die Stadt sieht das anders. «Es leuchtet nicht ein, wieso sich keine andere Lösung finden liess, als im Tiefflug über dichtest besiedeltes Gebiet mit überdurchschnittlich vielen Arbeitsplätzen zu fliegen», sagt Claudia Nielsen. Die Luftwaffe verzichtete auf eine Stellungnahme.