Die Moschee im Winterthurer Stadtteil Hegi geriet mehrmals wegen mutmasslicher Radikalisierung von Jugendlichen in die Schlagzeilen. Mehrere Jugendliche waren nach Syrien gereist und hatten sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Alle sollen in der An'Nur-Moschee (Arabisch für "das Licht") radikalisiert worden sein.

Strafverfahren wegen Aufruf zum Mord eröffnet

Gestützt auf konkrete, bei der Polizei eingegangene Hinweise hat die Staatsanwaltschaft

Winterthur/Unterland ein Strafverfahren gegen vier Personen aus dem Umfeld der An’Nur-Moschee in Winterthur wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen und Gewalt eröffnet.

Im Rahmen seiner öffentlichen Predigt vom 21. Oktober 2016 soll ein äthiopischer Imam in der Moschee zum Mord an denjenigen Muslimen aufgerufen haben, die sich weigern, an den gemeinsamen Gebeten in der Moschee teilzunehmen.

Zudem soll er die Anwesenden aufgefordert haben, diese Muslime zu denunzieren. Die Rolle der weiteren Beschuldigten im Zusammenhang mit der Predigt ist unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchung.