Brückenbauer bei der Polizei

Der Winterthurer Stadtrat plant, auch eine neue Stelle bei der Stadtpolizei zu schaffen. Ab 1. Januar soll dort ein so genannter Brückenbauer für interkulturelle Angelegenheiten arbeiten.

In Winterthur gab es etliche Fälle von Jugendlichen, die radikalisiert wurden, nach Syrien reisten und sich dem IS angeschlossen haben. Die Stadt hat darauf reagiert und ihre Bemühungen in der Prävention verstärkt.

Sie tauscht sich auch mit anderen Städten im In- und Ausland aus. Winterthur attestiert sich selbst, richtig auf die Probleme reagiert zu haben und über ein gut etabliertes Präventionsangebot zu verfügen.