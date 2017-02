Die Sicht aus dem Cockpit ist atemberaubend. Gerade einmal 800 Meter trennen die Flügelspitze der Swiss-Maschine des Typs Bombardier CS100 vom Piz Nair in Graubünden, der sich links neben dem Fenster auftürmt. Bei einer Geschwindigkeit von rund 400 Stundenkilometern lässt Captain Robert Emeri die Flügelspitze abkippen, um eine Linkskurve um den Gipfel zu fliegen, von wo aus die Abfahrtsstrecke an der Ski-WM in St. Moritz beginnt.

300 Meter über Boden rauscht die rund 44 Tonnen schwere Maschine über den Hang und nimmt Kurs auf den St. Moritzersee. Emeri drückt den Schubregler in der Mittelkonsole etwas nach vorne und gibt so den Triebwerken mehr Kraft, um die Maschine in einen Steigflug zu bringen. Denn für das, was als Nächstes kommt, braucht er ein wenig Raum: Sechs Kampfjets des Typs Tiger von der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse stossen zu Emeri und seiner Swiss-Maschine dazu, um im Formationsflug erneut Kurs auf die Abfahrtsstrecke zu nehmen.

Militärerfahrung hilft auf dem Flug

Ein paar Minuten später bleibt die Maschine plötzlich in der Luft stehen. Emeri lächelt zufrieden, beim Testflug im Simulator von Swiss Aviation Training in Kloten hat alles gut funktioniert. Emeri ist 57 Jahre alt und wohnt in Bülach. Bei den Überflügen in St. Moritz ist er der Mission Commander – und der Mann am Sidestick, der die Maschine fliegt. Neben ihm wird Andres Müller sitzen, sein Co-Pilot. Anders als bei einem normalen Linienflug sitzt hinter den beiden noch ein dritter Pilot: Ivo Vogel beobachtet und interveniert, falls nötig.