Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf sollen Akten binden. Akten, die sensible Daten der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde enthalten. Und sie tun es und lesen, was an vertraulichen Informationen darin enthalten ist. Informationen über heikle Fälle.

Der Freund eines Pöschwies-Häftlings erzählt gegenüber Tele M1: «Der Freund war total schokiert, was er als Drittperson zu wissen bekommt. Namen, Adressen der Opfer, der Täter und aller Beteiligten. Alles ungeschwärzt.»

Konkret handle es sich um Akten der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb der Stadt Zürich, wie diese gegenüber Tele M1 bestätigen. Dass Strafgefangene solche Akten in die Finger bekommen, sei ein Skandal, sagt SVP-Nationalrat Andreas Glarner: «Es könnte ja sein, dass ein Triebtäter die Informationen über eine Familier erlangt, die ihm für seinen nächsten Coup dienlich sein könnten.» Jetzt müsse man personelle Konsequenzen ziehen.