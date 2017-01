Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich die Frau aggressiv, begann sich körperlich zu wehren und biss schliesslich einen der Polizisten in den Arm und ins Bein, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. In der Folge wurde sie zur stationären Behandlung ins Spital geführt. Der verletzte Polizist musste zur Behandlung ebenfalls ins Spital.

Weiterer Beissvorfall

Rund eine Stunde später wurde die Stadtpolizei Zürich in ein Fitnesscenter im Kreis 5 gerufen. Dort hatte ein Gast den Bildschirm eines Fitnessgeräts mutwillig beschädigt. Nachdem die Verantwortlichen den Polizisten den Mann bezeichnet hatten und diese ihn kontrollieren wollten, begann er die Polizisten zu beschimpfen, sowie Gegenstände in ihre Richtung zu werfen. Als sie den aggressiven Mann abführen wollten, schlug er mit den Fäusten auf sie ein und biss einen Polizisten in die Hand. Der Gebissene musste danach zur Behandlung ins Spital. Der 52-jährige Schweizer wurde der zuständigen Fachgruppe der Stadtpolizei Zürich übergeben