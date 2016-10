Die Kommission für Bildung und Kultur des Zürcher Kantonsrats will weiter zwei Fremdsprachen an der Primarschule. Sie hat die Volksinitiative «Mehr Qualität - eine Fremdsprache an der Primarschule» mit 9:6 Stimmen abgelehnt. Die von den Kantonen vereinbarte Sprachenstrategie soll weitergeführt werden.